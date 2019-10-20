شكرا لقرائتكم خبر عن وقفة احتجاجية لأبناء الجالية اللبنانية أمام برلمان كندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجمع صباح اليوم الأحد، عدد كبير من أبناء الجالية اللبنانية فى كندا أمام القنصلية اللبنانية في كالجاري، وانطلقوا إلى برلمان أدمنتون في كندا حيث نظموا وقفة احتجاجية تضامنا مع حركة التظاهر فى لبنان، وفق ما نشرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. رفع المتظاهرون الأعلام اللبنانية واللافتات ومطلقين الهتافات الداعية لإسقاط المحاصصة الطائفية فى لبنان.

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