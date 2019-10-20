شكرا لقرائتكم خبر عن LBCI اللبنانية: الفرقاء السياسيين وافقوا على مبادرة سعد الحريرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت قناة LBCI اللبنانية أنّ كل الفرقاء السياسيين فى لبنان، وافقوا على مبادرة لرئيس الحكومة سعد الحريرى بشأن القرارات الإنقاذية، فى وقت دخلت فيه التظاهرات وقطع الطرق فى لبنان يومها الرابع، احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتردية.

كان الحريري أعلن يوم الجمعة أنّه لم يعد لدينا وقت، وقال: "أنا شخصيًا أعطي نفسي وقتًا قصيراً جدّاً وهو 72 ساعة، فإمّا أن يعطي شركاؤنا في الوطن جواباً صريحاً حول الحلّ أو يكون لدي كلام آخر".

وتنتهى مهلة الـ 27 ساعة التى منحها الحريرى لشركائه غدا الاثنين، وقدم بالأمس رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع استقالة 4 من وزراءه وهم: نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني، وزير العمل كميل ابو سليمان، وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان، ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق.

وتشهد العاصمة بيروت ومناطق عدة منذ الخميس الماضي حراكا شعبيا، في شكل تظاهرات غير مسبوقة منذ سنوات، رفضا لتوجه الحكومة إلى إقرار ضرائب جديدة على المواطنين.