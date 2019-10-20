شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تنظيف الساحات فى لبنان انتظارا لتوافد المتظاهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن أصحاب المحال المجاورة لنقطة الاعتصام المركزية، عند دوار بلدة دورس لجهة مدخل بعلبك الجنوبي، بادروا إلى استقدام صهاريج المياه لتنظيف ساحة الاعتصام والطرقات المحيطة بها من آثار الإطارات المحروقة والأتربة، خصوصا بعد أن تم الاتفاق مع المعتصمين على التوقف عن حرق الإطارات المطاطية منذ البارحة، والاكتفاء بالعوائق لمنع حركة المرور بالاتجاهين.

صهاريج المياه لتنظيف ساحة الاعتصام

فيما تواجد عدد من الشباب للحفاظ على قطع الطريق، في انتظار توافد المتظاهرين فيما ذكرت الوكالة أن هناك دعوات تنتشر لجعل دوار دورس نقطة أساس للحراك يقصدها الجميع، وتسهيل حركة المرور على سائر الطرقات لتسهيل حركة الناشطين الراغبين بالتوجه إلى ساحتي الشهداء ورياض الصلح في العاصمة بيروت للمشاركة في الحركة الاحتجاجية هناك.

تنظيف الشوارع بساحات الاعتصام

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فى ذات السياق، أفادت الوكالة أنه في الهرمل سليمان نصر، تم إقفال الطريق الدولية من بلدة الليله مرورا ببلدات النبي عثمان والعين وجديدة الفاكهة والزيتون ورأس بعلبك في البقاع الشمالي وكانت مسيرة شارك فيها عدد كبير من المنطقة، في ظل تواجد للجيش وقوى الأمن الداخلي.

ودعا المتظاهرون إلى إسقاط النظام والطبقة السياسية وإقامة دولة علمانية قائمة على العدل والمساواة والاحترام، فيما قام عدد من الناشطين يعملون على تنظيف ساحة العبدة، استعدادا لبدء توافد المعتصمين من مناطق مختلفة.

وتم توجيه دعوات بفتح الطرقات في عدد من النقاط الفرعية من عكار، بما يسمح لابناء البلدات والقرى العكارية بالمشاركة وتسهيل وصولهم الى احدى نقطتي الاعتصام الاساسيتين: اما ساحة حلبا او ساحة الشهداء في العبدة يشار الى ان طريق العبدة - المنية في اتجاه طرابلس لا تزال مقفلة امام السيارات.