شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة للمياه بفيلم تسجيلى من إنتاج ”الخليج 365” والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ أسبوع القاهرة للمياه المقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى جلسته الافتتاحية بعرض فيلم "ولهم فى الأمطار حياة"، الذى أنتجه ”الخليج 365” أوائل العام الحالى وأعدته الزميلة أسماء نصار نائب رئيس قسم الأخبار، عن حياة أهالى سانت كاترين وكيفية تعاملهم مع ندرة المياه.

وكشف الفيلم، أن أهالى قرى مدينة سانت كاترين يعيشون على مقدار ضئيل من الماء، قدر بنحو 12 مترا مكعبا من المياه سنويا، فى حين حددت الأمم المتحدة خط الفقر للمياه، بنحو (1000 متر مكعب) سنويا،"و رصد الفيلم كيفية حصولهم على المياه.

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ويعد اسبوع القاهرة للمياه مـن أكبـر الأحــداث المائية على المســتويات الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة، وتنظمــه وزارة المــوارد المائيــة والــري المصريــة ســنوياً بالتعــاون مع الشــركاء الوطنييــن والإقليمييــن والدولييــن.



الزمية أسماء نصار

ويهــدف الأســبوع بشــكل عـام إلـي تعزيـز الوعـي المائـى وتشــجيع الإبتــكارات لمواجهــة تحديــات الميــاه والتعــرف علــى التحــركات العالميــة والجهــود المبذولـة لمواجهـة تلــك التحديات، بالإضافـة إلـى، تحديــد الأدوات الحديثـة والتقنيـات المســتخدمة لإدارة المــوارد المائيـة.

يعقــد الحدث هــذا العـام تحــت عنــوان "الاســتجابة لنــدرة الميـاه" والــذي تــم اختيــاره ليعكــس مدى أهميــة هــذا الموضــوع الهــام لمجتمعاتنــا، وســوف يتــم مناقشــته من خلال خمســة محــاور فرعيــة متعلقــة بنــدرة الميــاه وتشمل الحد من آثار التغيرات المناخية واستراتيجيات التكيف، فضلاً عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى ظل ندرة المياه ، إلى جانب استخدام الموارد المائية غير التقليدية في ظل ظروف ندرة المياه أيضاً، والأبحاث والإبتكارات التى تم التوصل إليها في مواجهة الندرة المائية ، بالإضافة إلى تعزيزآليات التعاون فى قطاع المياه، ويضــم كل محــور فرعــي العديــد مــن الموضوعــات المتنوعــة، ومن المزمع تنظيم خمســة جلســات رئيســية عامــة، وأكثــر من40جلســة فنيــة وخاصــة، وبحضور أكثر من 1000 خبير .