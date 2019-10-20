شكرا لقرائتكم خبر عن راجح قاتل.. محامى شهيد الشهامة يطالب باستخراج مستندات للتأكد من سن الجانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب نضال مندور، محامى أسرة محمود البنا المعروف باسم "شهيد الشهامة" بالمنوفية، التصريح له باستخراج شهادات من مصلحة الأحوال المدنية، للتأكّد من سن المتهم محمد راجح، وباقى المتهمين فى قضية قتل نجل موكله محمود البنا.

وتجرى المحاكمة فى "جلسة مغلقة" وذلك للاستماع إلى محامى أسرة الضحية وبحضور المتهمين.

وقد وصل محمد أشرف عبد الغنى راجح المتهم الرئيسى بقتل "محمود محمد سعيد البنا" عمداً مع سبق الإصرار والترصد فى القضية المعروف إعلاميًا بـ "ضحية الشهامة " وثلاثة آخرين محبوسين، إلى مجمع محاكم شبين الكوم، وذلك لحضور عقد أولى جلسات محاكمة بمحكمة أحداث شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

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وأعلن محمد الحسيني، محامى المتهم محمد أشرف راجح، المتهم بقتل الطالب محمود البنا المعروف إعلاميًا بـ "ضحية الشهامة "، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عدم حضوره جلسة محاكمته وأنه لن يُدافع عن "راجح"، قائلًا "قررنا نحن محمد الحسينى المحامى بالنقض عدم الحضور فى الجناية رقم 77 لسنة 2019 جنايات أحداث تلا عن المتهم "محمد أشرف عبد الغنى راجح"، والمقررة يوم 20 من أكتوبر الجاري".