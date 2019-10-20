شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية المصارف اللبنانية: إغلاق جميع بنوك لبنان غدا بسبب الاحتجاجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام نقلا عن جمعية المصارف اللبنانية قولها إن جميع البنوك ستظل مغلقة غدا الاثنين بسبب الاحتجاجات. وتواصلت الاحتجاجات الشعبية فى مختلف المحافظات اللبنانية لليوم الرابع على التوالى، ضد التردى الاقتصادى، وقرار الحكومة فرض ضريبة جديدة على استخدام تطبيقات للتواصل عبر شبكة الإنترنت.

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