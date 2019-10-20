شكرا لقرائتكم خبر عن راجح قاتل.. بدء أولى جلسات المتهمين بقتل "شهيد الشهامة" بمحكمة شبين الكوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت منذ قليل أولى جلسات المتهمين بقتل "محمود البنا" والمعروفة إعلامياً "بشهيد الشهامة" والمتهم فيها محمد أشرف راجح وثلاثة أخرون، وذلك بمجمع محاكم شبين الكوم، حيث بدأت الجلسة، وسط تشديدات أمنية مكثفة من قبل قوات الأمن.

وقد وصل محمد أشرف عبد الغنى راجح المتهم الرئيسى بقتل "محمود محمد سعيد البنا" عمداً مع سبق الإصرار والترصد فى القضية المعروف إعلاميًا بـ "ضحية الشهامة " وثلاثة آخرين محبوسين، إلى مجمع محاكم شبين الكوم، وذلك لحضور عقد أولى جلسات محاكمة بمحكمة أحداث شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

وأعلن محمد الحسيني، محامى المتهم محمد أشرف راجح، المتهم بقتل الطالب محمود البنا المعروف إعلاميًا بـ "ضحية الشهامة "، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عدم حضوره جلسة محاكمته وأنه لن يُدافع عن "راجح"، قائلًا "قررنا نحن محمد الحسينى المحامى بالنقض عدم الحضور فى الجناية رقم 77 لسنة 2019 جنايات أحداث تلا عن المتهم "محمد أشرف عبد الغنى راجح"، والمقررة يوم 20 من أكتوبر الجاري".