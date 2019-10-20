شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: العاصمة تتخلص من عشوائيتها للعودة لمكانتها التاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة، المنعقد الآن بديوان عام المحافظة بحضور نواب المحافظ الأربعة ومديرى المديريات ورؤساء الأحياء.

وقال محافظ القاهرة، إن التحديات كبيرة فى العاصمة، وتتطلب جهدا لعودتها لمكانتها الطبيعية، مدينة تاريخية حضارية تراثية، مضيفا أن عودة مكانتها يتم الآن، من خلال التطوير فى أكثر من محور، على رأس ذلك التخلص من العشوائيات، وتطوير كثير من المناطق التاريخية.

وأكد عبدالعال، أن العاصمة بها تعديات ملحوظة على حرم السكة الحديد، لافتا إلى أن هناك مزلقانات مفتوحة، مما يستدعى أخذ الحيطة والحذر، من جميع الأجهزة التنفيذية وأجهزة الأحياء، مطالبا الأجهزة التنفيذية، ورؤساء الأحياء بتحسين الأداء فى جميع الخدمات.