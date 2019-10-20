شكرا لقرائتكم خبر عن "الريف المصرى" تبحث تقنين وضع اليد على أراضى منطقة الطور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطرت شركة الريف المصرى الجديد، المسئولة عن مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، واضعى اليد بمنطقة الطور سرعة تقديم الملفات موضح بها إحداثيات الأراضى المنزرعة والموضوع اليد عليها ونوع الزراعات وبيانات الآبار وإحداثياتها بدقة.

وأكدت شركة الريف المصرى، المسئولة عن مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، فى منشور لها اليوم الأحد، أن الاخطار لبحث تقنين أوضاعهم وفقاً للشروط، موضحة أن تقديم الملفات إلى لجنة استلام طلبات التقنين والملفات التابعة للشركة، يومى الثلاثاء و الأربعاء الموافقين 22 و23 أكتوبر 2019 - الساعة التاسعة صباحاً، بأحد الفنادق بقسم الطور - جنوب سيناء.

وأوضحت شركة الريف المصرى، أن موقع وإحداثيات أراضى منطقة الطور ولاية شركة تنمية الريف المصرى الجديد، منشورة ومتاحة على الموقع الإلكترونى الرسمى للشركة ، وعلى الصفحة الرسمية للشركة على فيسبوك.

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