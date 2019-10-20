شكرا لقرائتكم خبر عن 10 توصيات لمؤتمر تعاونيات الإصلاح الزراعى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الزراعة، عدة توصيات للمؤتمر الثانى لتعاونيات الإصلاح الزراعى، الذى عقد تحت عنوان (بين الواقع والمأمول) ، والتى يتم تنفيذها طبقا لاستراتيجية وزارة الزراعة 2030، خاصة فى مجال استغلال الموارد الطبيعية للأراضى الزراعية والتسويق وخلق فرص عمل، ووجود شباب من ابناء منتفعى الإصلاح الزراعى، وإشراكهم فى المناقشات والحوارات لغرس قيم الولاء والانتماء للوطن. -التحول للزراعة النظيفة للزمام المنزرع بأراضى الإصلاح الزراعى لتصل إلى 50% للموسم الزراعى الحالى. -تنفيذ 70 حقل مشاهدة للتحول للزراعة النظيفة بدعم كامل من المشروع. -تنفيذ 25 حقل إرشادى من أصناف الذرة الشامية عالية الجودة وعالية البروتين. -تدريب 700 شاب وشابة من أبناء المنتفعين لتشغيلهم بمنظومة مشروع الزراعة النظيفة. Advertisements - استكمال تنفيذ المرحلة الثانية للمنافذ والمستهدف لها ( 234 منفذ) ليكون إجمالى ما تم تنفيذه (500 منفذ) وبالتالى توفير أكثر من 500 فرصة عمل على الأقل. - الانتهاء من إنشاء خمسة مجففات لمحصول الذرة الشامية لتقليل الاستيراد وتقليل التكلفة الاقتصادية لتصنيع الأعلاف . - إنشاء صومعة لتخزين الحبوب استكمالا لمنظومة عمل المجففات. - تفعيل الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية للتسويق التعاونى من خلال الجمعية العامة والجمعيات المحلية. - إدراج الإصلاح الزراعى فى جميع الحملات القومية من خلال مركز البحوث الزراعية. - تفعيل أعمال الشركة الخاصة للاستثمار والتنمية.

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