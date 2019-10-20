شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قطاع التعليم يتفقد الدراسة بالمدرسة الدولية الحكومية بزهراء مدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، صباح اليوم الأحد سير الدراسة فى المدرسة الدولية الحكومية بزهراء مدينة نصر، التى دخلت الخدمة العام الدراسى الحالى، حيث تابع رئيس القطاع الدراسة وما تقدمه المدرسة للطلاب.

وتفقد رئيس القطاع الفصول الدراسية وغرف الأنشطة، موجها بضرورة استفادة الطلبة من بنك المعرفة والمحتوى الرقمى، كما وجه بالحفاظ على مستوى المدرسة وما تقدمه من تعليم متميز للطلاب يضاهى التعليم الدولى الخاص وبأسعار منخفضة تصل إلى 15ألف جنيه كرسوم دراسية لطلاب المدارس الحكومية.

الجدير بالذكر أن المدارس الحكومية الدولية دخلت الخدمة العام الماضى والحالى بإجمالى قرابة 10 مدارس.