شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسام عوض متحدثا بمؤتمر الرياضة الدولى بلندن 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمت دعوة أحمد حسام عوض عضو جمعية رجال الأعمال المصريين EBA، ليكون أحد المتحدثين فى مؤتمر الرياضة الدولى المقام فى لندن يونيو 2020، لشرح مفهوم التسويق الرياضى فى أفريقيا وكيف تم تطوير مفهوم التسويق الرياضى فى أفريقيا بصفة عامة وفى مصر بصفة خاصة، وأيضا عن دور قطاع الأعمال الخاص فى تعزيز قيمة العلامات التجارية للأندية.
يناقش المؤتمر آخر تطورات الرياضة فى العالم وكيفية دمج بين المؤسسات الرياضية والقطاع الخاص، ويضم متحدثين وحاضرين من جميع أنحاء العالم إلى جانب مندوبين من الاتحاد الدولى لكرة القدم، ويهدف إلى تبادل الخبرات الإدارية وجمعها تحت مظلة واحدة لتحقيق مكاسب متبادلة.
حقق المؤتمر نجاحًا كبيرًا فى نسخته السابقة التى أقيمت فى جنيف.
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