اعتماد كلية الطب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لمنح تراخيص "مزاولة المهنة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت كلية الطب البشرى بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا إنجازاً علمياً مهماً، حيث اعتمدتها الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء والتابعة لرئاسة مجلس الوزراء مركزاً معتمداً لتقديم الأنشطة المتعلقة بالتطوير المهنى، وذلك فى إطار حرص الجامعة على الارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا .
صرحت بذلك الدكتورة فوزية أبو الفتوح عميد كلية الطب البشرى، أنه بهذا الاعتماد سوف تتمكن الكلية من تقديم أنشطة التطوير المهنى المستمر فى مجال مهنة الطب، وفى مقدمة هذه الأنشطة منح تراخيص مزاولة المهنة للأطباء الخريجين .
وأضافت الدكتورة فوزية أبو الفتوح، أن هذا الاعتماد الذى حصلت عليه الكلية يجعلها مؤهلة للقيام بالعديد من الأنشطة العلمية على مستوى الجمهورية، إلى جانب تنظيم ورش العمل المطلوبة لاجتياز الأطباء لمرحلة الساعات المعتمدة والتى تؤهلهم للحصول على رخصة مزاولة المهنة وتجديد الرخصة أيضاً.
يذكر أن كلية الطب البشرى بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا هى أول كلية طب تابعة لجامعة خاصة يتم اعتمادها من الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء وذلك للقيام بهذه المهام.
الدكتورة فوزية أبو الفتوح عميد كلية الطب البشرى
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