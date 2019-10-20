شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز العاشر من رمضان ينفذ 12 قرار غلق وتشميع للمحال والمخازن المخالفة بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكد المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والمشرف على منطقة خليج السويس، بأنه تم شن حملة مكبرة لتنفيذ عدد 12 قرار غلق وتشميع للمحال والمخازن المخالفة لاشتراطات التراخيص، أسفل القطع السكنية، وذلك بالتعاون مع شرطة التعمير والإدارات المختلفة بجهاز مدينة العاشر من رمضان.
وأوضح المهندس محمد حلاوة، رئيس لجنة الإزالات بجهاز مدينة العاشر من رمضان، أنه تم تنفيذ عدد 3 قرارات غلق وتشميع بالمجاورات ( 13 - 15 – 10) بالحى الثانى، وكذا تنفيذ عدد 2 قرار بالمجاورة الخامسة، وقرارى غلق وتشميع بالمجاورة الثامنة، وقرارى غلق وتشميع بالمجاورة الثانية، وعدد 2 قرار غلق وتشميع بالمجاورة الثالثة بالحي الأول.
وأضاف المهندس محمد حلاوة، أنه تم رفع وإزالة تشوينات السن والرمل المخالفة بالطرق الداخلية، وأمام القطع السكنية وإزالة الإشغالات والتعديات أمام الأكشاك وبالطرق الرئيسية.
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