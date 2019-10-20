شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات أسبوع القاهرة للمياه لتعزيز الوعى المائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت اليوم فى القاهرة برعاية الرئيس عبد الفتاح، فعاليات النسخة الثانية من أسبوع القاهرة للمياه، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، و تحت شعار "الاستجابة لندرة المياه".

يعد أسبوع القاهرة للمياه مـن أكبـر الأحداث المائية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وتنظمه وزارة الموارد المائية والرى المصرية سنويًا بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين.

ويهدف الأسبوع بشكل عـام إلـى تعزيـز الوعـى المائـى وتشجيع الابتكارات لمواجهة تحديات المياه والتعرف على التحركات العالمية والجهود المبذولـة لمواجهـة تلك التحديات، بالإضافـة إلـى، تحديد الأدوات الحديثـة والتقنيات المستخدمة لإدارة الموارد المائيـة.

يعقد الحدث هذا العـام تحت عنوان "الاستجابة لندرة الميـاه" والذى تم اختياره ليعكس مدى أهمية هذا الموضوع الهام لمجتمعاتنا، وسوف يتم مناقشته من خلال خمسة محاور فرعية متعلقة بندرة المياه وتشمل الحد من آثار التغيرات المناخية واستراتيجيات التكيف، فضلًا عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى ظل ندرة المياه، إلى جانب استخدام الموارد المائية غير التقليدية فى ظل ظروف ندرة المياه أيضًا، والأبحاث والابتكارات التى تم التوصل إليها فى مواجهة الندرة المائية، بالإضافة إلى تعزيز آليات التعاون فى قطاع المياه، ويضم كل محور فرعى العديد من الموضوعات المتنوعة، ومن المزمع تنظيم خمسة جلسات رئيسية عامة، وأكثر من40جلسة فنية وخاصة، وبحضور أكثر من 1000 خبير .