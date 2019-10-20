لأول مرة.. حُكم قضائي يُلزم شركة بتسليم مواطن سيارة "جيب" جمّع أجزاءها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قضت الدائرة 10 مدني بمحكمة شبين الكوم، لأول مرة بإلزام إحدى شركات "البطاطس الشيبسي" بتسليم المواطن أحمد محمد عبدالعظيم، سيارة "جيب" جمّع أجزاءها طبقًا لشروط مسابقة أعلنت عنها الشركة تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي.

بدأت تفاصيل القضية، بقيام أحمد محمد عبدالعظيم، برفع دعوى يختصم فيها الشركة سالفة الذكر ووزارة التضامن، يطالب فيها بتسليمه سيارة جيب جمع أجزاءها طبقًا لشروط أعلنتها الشركة، وعندما راسلهم امتنعوا عن تسليمه الجائزة بحجة وجود نقص في تجميع الكوبونات خلافًا للحقيقة.

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وقدم "عبدالعظيم" في دعواه رقم 1579 جنح شبين الكوم -حصل الخليج 365 على نسخة منها- 4 كوبونات تمثل أربعة أجزاء مختلفة لسيارة "جيب" مطبوع عليها اسم لشركة "بطاطس شيبسي"، حيث جمّع أجزاءها بناء على وعد من الشركة بفوزه بسيارة في حال جمّع أجزاءها وذلك عبر إعلان تليفزيوني على الجمهور.

وقالت المحكمة إن امتناع الشركة عن تسليم السيارة للمدعي لوجود شروط أخرى وفقا للترخيص رقم 29 لسنة 2017 عن وزارة التضامن الاجتماعي، لا شأن للعامة به لأن الجمهور لم يكن طرفًا فيه ولم يتم إعلامه سوى بالإعلان الثابت على عبوات منتجات الشركة.

ويعد الحكم الصادر أوليًا، يجوز للشركة الطعن عليه.