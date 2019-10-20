القبض على 43 عنصرا إجراميا في حملة بهضبة الأهرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

قاد اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، يرافقه اللواء محمود السبيلي، مدير المباحث، حملة مكبرة استهدفت منطقة هضبة الأهرام.

في مجال مجهود إدارة شرطة المرافق برئاسة اللواء أحمد قنديل، تم رفع 1227 حالة تعد على الطريق العام، وجنائيا، ألقى ضباط مباحث الهرم القبض على 15 مسجلًا خطرًا و18 نوعيات خطرة وضبط 16 قطعة سلاح أبيض و3 أسلحة نارية.

كما فحص رجال المباحث 12 شقة مفروشة، ومعرض سيارات، وتنفيذ 196 حكما قضائيا تنوع ما بين (جزئي - مستأنف - جناية).

تمكن رجال مرور الجيزة بقيادة اللواء محمود عبد الرازق من حجز 45 مركبة "توك توك" و16 دراجة نارية مخالفة، وتحرير 679 مخالفة متنوعة.