أخبار مصر | الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح التسجيل للحصول على دبلومة "الإعاقة العصبية في الأطفال"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح التسجيل للحصول على دبلومة "الإعاقة العصبية في الأطفال" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الأكاديمية الطبية العسكرية، عن فتح باب التسجيل للحصول على دبلومة مهنية فى تخصص (الإعاقة العصبية فى الأطفال) المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية، وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإرتقاء بمستوى تدريب وتأهيل الضباط الأطباء بالقوات المسلحة والأطباء المدنيين والعاملين فى المجال الصحى.

على أن يتم فتح باب التسجيل وعمل المقابلات الشخصية للمتقدمين بمقر الأكاديمية الطبية العسكرية فى الفترة من 20 أكتوبر إلى 10 نوفمبر 2019، وبدء الدراسة اعتبارًا من 15 نوفمبر 2019.