أخبار مصر | خبراء في جراحة العمود الفقري والحنجرة وزراعة الكبد بـ الإسكندرية العام وكوبري القبة والمعادي العسكري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبراء في جراحة العمود الفقري والحنجرة وزراعة الكبد بـ الإسكندرية العام وكوبري القبة والمعادي العسكري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف مستشفى القوات المسلحة للعظام والتكميل بالحلمية، الدكتور اناند ساداشيف كافى إستشارى جراحات العظام والعمود الفقرى بالمنظار بمستشفيات أبولو سبكترا وجوبيتر وجلوبال بالهند فى الفترة من 10 وحتى 15 نوفمبر، كما تستضيفه المستشفى العسكرى العام بالإسكندرية (الإيطالى) فى الفترة من 16 وحتى 19 نوفمبر القادم .

ويستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى، الدكتور كريم بودجيما خبير جراحة وزراعة الكبد وجراحات القنوات المرارية وأورام البنكرياس بمستشفى رينية بفرنسا فى الفترة من 30 أكتوبر وحتى 3 نوفمبر القادم.

كما يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة، الدكتور كلاين سيسر خبير جراحات الصوت والحنجرة بجامعة لينز بألمانيا فى الفترة من 9 وحتى 20 نوفمبر القادم وتستقبل اللجان التحضيرية بالمستشفيات حالياً الحالات التى ترغب فى العرض على الخبراء من العسكريين والمدنيين يومياً عدا الخميس والجمعة والعطلات الرسمية.