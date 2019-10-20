شكرا لقرائتكم خبر عن مشادة بين نجيب ساويرس ونيكول سابا بسبب نكتة مظاهرات لبنان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشبت مشادة بين رجل الأعمال نجيب ساويرس والفنانة نيكول سابا عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بسبب نكتة نشرها عن المظاهرات في لبنان.

ونشر «ساويرس» عبر حسابه الرسمي: «نكتة اليوم».. قاعد بتفرج على مظاهرات لبنان أول ما حسيت مراتي دخلت حولت على حرب اليمن».

لتعلق الفنانة نيكول سابا غاضبة على التغريدة قائلة: «والله افتكر لما بلدك قامت فيها مظاهرة ما حدش فينا نكّت عليها!! والغريب إن حضرتك حتى تتبنّى هاي النكتة يعني مستخفّ بإحساس شعبها يلي ما بتخايل هلّق وقت انك تنكّت معو» تحت عاش تاج نكتة بايخة عيب.

ليدافع نجيب ساويرس عن نفسه قائلًا: «إحنا المصريين بنكت على نفسنا طول الوقت ودى شهرتنا إحنا أخف دم شعب على الإطلاق وبنضحك على مشاكلنا وحكومتنا وبنحب الناس الرايقةً اللى بتضحك على طول، أما العالم المتضايقة أنا لأ مليش في دول والضحك مش معناه إن أنا مش مع معاناة لبنان واليمن وسوريا وحضرتك متاخديش بنط على حسابى».

وتفاعل متابعو تويتر مع المشادة ليعلق حساب يحمل اسم أحمد النجار:

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«مدام نيكول أكيد مفيش حد عاوز يعمل الغلط وأكيد النكتة دى بيمدح بيها حريم لبنان اللى على قدر عال من الجمال وبرضو أى حد كتب قال الثوره فى لبنان قامت ومتجوزوش دلوقتى ده أكيد بيمدح فى اللبنانيات مش قصده يتريق أبدا على بلدكم لبنان الحبيبة اللى اتمنيت إنى اكون منها».

لترد عليه الفنانة نيكول «هلق لا وقت تنكيت ولا وقت مدح الحريم!! مشّينا!»

بينما علق حساب يحمل اسم أريج مجدي : «محدش نكت علينا عشان احنا نكتنا علي نفسنا.. ربنا يحمي كل الشعوب متاخديش علي خاطرك احنا المصريين كدا معلش استحملينا».

لترد الفنانة نيكول سابا قائلة «انتو دايماً بقلبي وحبّي ليكو كتير كبير.. ربنا ينصر بلادنا ويحمي شعوبنا العربية كلها يا رب».

وعلق نجيب ساويرس بكلمة «صح» على تعليق لحساب يحمل اسم اتش العطار «احنا بنكت ع نفسنا وع مشاكلنا عشان ميحصلناش حاجة ونطق نموت صح يا ريس؟».

واختتم «ساويرس» بتغريدة قال فيها: «حبى للبنان ليس محل جدال و النكتة تظل نكتة حتى لو خاننى التوفيق و ناقل الكفر ليس بكافر وأشكرك يا البرت».