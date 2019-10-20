السيسي يحضر اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للكليات والمعاهد العسكرية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي الكلية الحربية، صباح الأحد، وحضر اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية. جاء ذلك حسبما ذكر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. السيسي يحضر اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للكليات والمعاهد العسكرية السيسي يحضر اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للكليات والمعاهد العسكرية السيسي يحضر اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للكليات والمعاهد العسكرية

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