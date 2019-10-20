شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 20 مليون سيدة انتفعت بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية خلال عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة، عن انتفاع 20 مليون و828 ألفًا و895 سيدة من المنتفعات الجدد والمترددات على خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية خلال العام المالى 2018/2019، فى إطار استراتيجية الوزارة لخفض الزيادة السكانية.

وأوضح بيان للوزارة اليوم، أنه من ضمن المنتفعات 2 مليون و819 ألفًا و176 سيدة حصلن على الخدمة لأول مرة "جديدة" و17 مليونًا و735 ألفًا و246 مترددة، لافتًا إلى أن عدد الحاصلات على وسيلة تنظيم أسرة فى الفترة ذاتها بلغ 20 مليونًا و554 ألفًا و422 منتفعة بنسبة 17% أعلى مقارنةً بالعام المالى السابق.

ومن جانبها قالت الدكتورة سحر السنباطى، رئيس قطاع السكان وتنظيم الاسرة، إنه تم صرف ما يقرب من 23 مليون وسيلة تنظيم أسرة مختلفة تضمنت 142 ألفًا و165 كبسولة تحت الجلد، و855 ألفًا و239 لولب، 15 مليونًا و118 ألفًا و598 حبة أحادية ومركبة، و5 ملايين و805 آلاف و96 حقنة أحادية ومركبة، ومليون و506 آلاف و395 واقيًا ذكريًا.

وأضافت الدكتورة سحر السنباطى، أنه يتم تقديم خدمات تنظيم الأسرة من خلال 5 آلاف و925 عيادة ثابتة ومتنقلة لتغطية جميع المناطق العشوائية والنائية والمحرومة من الخدمة على مستوى الجمهورية مع التركيز على محافظات الصعيد لتلبية احتياجات الفئات الأولى بالرعاية للعمل على رفع معدلات الاستخدام وخفض الاحتياجات غير الملباة، مؤكدةً على تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان بالعيادات المتنقلة، حيث تم تقديم الخدمة لــ979 ألفًا و463 منتفعة، ولـ138 ألفًا و643 منتفعة من خلال 789 قافلة صحة إنجابية.

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وأشارت الدكتورة سحر السنباطى، إلى أن العمل جارٍ على خفض نسبة المواليد لتصل إلى 3.1 طفل لكل سيدة بنهاية 2020، و2.4 طفل لكل سيدة بنهاية 2030، وذلك من خلال إتاحة خدمات تنظيم أسرة فعالة وآمنة لكل سيدة مصرية دون تمييز، بالإضافة إلىتأمين توافر وسائل تنظيم الأسرة الحديثة فى جميع أماكن تقديم خدمات تنظيم الأسرة على مستوى الجمهورية، وتوفير مخزون استراتيجى منها يتراوح بين 6 أشهر وسنة، فضلًا عن التحسين المستمر لجودة خدمات تنظيم الأسرة المقدمة بالقطاع الحكومى والأهلى، إضافةً إلى دعم الشراكة مع الجهات التى تعمل فى مجال تقديم خدمات تنظيم الأسرة، كما يتم العمل تعزيز وتبنى مفهوم الأسرة الصغيرة والتسويق الاجتماعى لوسائل تنظيم الأسرة من خلال جميع وسائل الإعلام، والقنوات المرئية والمسموعة.

وفى مجال التسويق الاجتماعى لخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية قالت رئيس قطاع السكان وتنظيم الاسرة، إنه تم تنفيذ ما يقرب من 20 مليون زيارة منزلية ومليون ندوة تثقيفية بواسطة الرائدات الريفيات لعمل التوعية المجتمعية للسيدات وزيادة الطلب على الخدمة حيث تم تحويل 11 ألف منتفعة لعيادات تنظيم الأسرة، كما تم عقد 15 دورة تدريبية للرائدات الريفيات على برنامج تمكين المرأة المصرية، حيث قمن بتنفيذ 360 جلسة تمكين للمرأة بمحافظات (الدقهلية، والشرقية، والإسماعيلية)، وتجهيز 33 نادى مرأة بخمسة محافظات كمرحلة أولى وجارى تجهيز تسعة محافظات أخرى، وذلك فى إطار تطوير وتفعيل دور نوادى المرأة الملحقة بالوحدات الصحية لتوعية السيدات بخدمات تنظيم الأسرة ورفع معدلات الاستخدام من خلال المداخل التنموية مثل تعلم بعض الحرف اليدوية وأعمال الخياطة والتطريز والمهارات الحياتية، إضافة إلى إكساب السيدات مهارات الحرف اليدوية التى تدر عليهن عائدًا ماديًا لرفع المستوى الاقتصادى للمرأة، كما تم فتح 821 فصل محو أمية بنوادى المرأة بالمحافظات لـ88 ألفًا من الدارسات بها.

ونوهت الدكتورة سحر السنباطى، إلى أنه تم عقد 817 دورة تدريبية للأطباء والممرضات وفرق الإشراف على أحدث المعايير القياسية العالمية لتقديم الخدمة فى عدد من الدورات الإكلينيكية الأساسية والمتقدمة وكذلك الدورات الفنية والنوعية والتخصصية مثل السونار ومنع انتشار العدوى والتدريب على المشورة، كما تم افتتاح 10 عيادات جديدة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بمعهد القلب القومى بإمبابة، وبمستشفيات جامعة سوهاج، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالجيزة، وجامعة الأزهر بأسيوط، وجامعة قناة السويس بالإسماعيلية، وجامعة عين شمس، والفيوم الجامعى، وجامعة جنوب الوادى بقنا، وجامعة جنوب الوادى بأسوان، ومستشفى الشرطة بالإسكندرية.

يذكر أنه يتم استقبال استفسارات المنتفعات من خلال الخط الساخن المجانى (08008880800) والرد على شكاواهن من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً بواسطة نخبة من أخصائيات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.