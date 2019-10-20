شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الموسم الثقافى للإعجاز العلمى للقرآن والسنة بـ"البحوث الإسلامية" الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، إحدى لجان مجمع البحوث الإسلامية، عن بدء الموسم الثقافي لعام 2019/2020 من الثلاثاء المقبل، حيث تعقد فعاليات الموسم الثقافي بمدينة البعوث الإسلامية.

وقال الدكتور نظير محمد عيّاد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية إن الموسم الثقافي الذي تعقده اللجنة يتضمن هذا العام مجموعة من الندوات العلمية المتخصصة في مجال الإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بحضور الطلاب الوافدين، وغيرهم من الباحثين بجامعة الأزهر وخارجها، بالإضافة إلى الجمهور العام، وذلك في إطار التوجيهات بتكثيف اللقاءات العلمية المتخصصة والتوعية الثقافية للطلاب والباحثين.

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ومن المقرر أن يستهل الموسم فعالياته الثلاثاء المقبل بلقاء للدكتور مصطفى إبراهيم حسن، الأستاذ بقسم علم الحيوان، كلية العلوم بنين - جامعة الأزهر - القاهرة، تحت عنوان " الإعجاز في حديث النبي صلى الله عليه وسلم "أحلت لنا ميتتان ودمان؛ السمك والجراد، والكبد والطحال".

أما اللقاء الثاني من الموسم فيقام في شهر نوفمبر، يلقي فيه الكلمة الدكتور رفعت السيد العوضي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، ومقرر اللجنة، حيث يأتي اللقاء بعنوان "الإعجاز في تأسيس دولة المواطنة".