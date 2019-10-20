شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل الاحتجاجات فى لبنان لليوم الرابع على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصلت الاحتجاجات الشعبية في مختلف المحافظات اللبنانية لليوم الرابع على التوالى، ضد التردى الاقتصادى، وقرار الحكومة فرض ضريبة جديدة على استخدام تطبيقات للتواصل عبر شبكة الإنترنت، من بينها "واتس آب".

وبحسب روسيا اليوم الاخبارية، أعلنت جمعية المصارف الاستمرار بإقفال أبوابها بسبب الأوضاع في البلاد.

وكان أعلن مساء أمس السبترئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، استقالة وزرائه الأربعة من حكومة سعد الحريري، وأكد أن استقالة وزرائه لم تكن بالتنسيق مع رئيس الحكومة سعد الحريري، وبأن تكتله حريص على الاستقرار، وطالب بالحفاظ على الأملاك الخاصة والعامة.