شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء بجراحة العمود الفقرى والحنجرة وزراعة الكبد بمستشفيات القوات المسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف مستشفى القوات المسلحة للعظام والتكميل بالحلمية الأستاذ الدكتور اناند ساداشيف كافى، استشارى جراحات العظام والعمود الفقرى بالمنظار بمستشفيات ابولو سبكترا وجوبيتر وجلوبال بالهند، فى الفترة من 10 وحتى 15 نوفمبر، كما تستضيفه المستشفى العسكرى العام بالاسكندرية (الايطالى ) فى الفترة من 16 وحتى 19نوفمبر القادم.

ويستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى، الأستاذ الدكتور كريم بودجيما خبير جراحة وزراعة الكبد وجراحات القنوات المرارية وأورام البنكرياس بمستشفى رينية بفرنسا فى الفترة من 30 اكتوبر وحتى 3 نوفمبر القادم.

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كما يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة، الأستاذ الدكتور كلاين سيسر خبير جراحات الصوت والحنجرة بجامعة لينز بألمانيا فى الفترة من 9 وحتى 20 نوفمبر القادم.

وتستقبل اللجان التحضيرية بالمستشفيات حاليا الحالات التى ترغب فى العرض على الخبراء من العسكريين والمدنيين يومياً عدا الخميس والجمعة والعطلات الرسمية.