شكرا لقرائتكم خبر عن وصول المتهمين بقتل محمود البنا محكمة الأحداث بشبين الكوم لعقد أولى الجلسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل، محمد أشرف عبد الغنى راجح المتهم الرئيسى بقتل "محمود محمد سعيد البنا" عمداً مع سبق الإصرار والترصد فى القضية المعروف إعلاميًا بـ "ضحية الشهامة " وثلاثة آخرين محبوسين، إلى مجمع محاكم شبين الكوم، وذلك لحضور عقد أولى جلسات محاكمة بمحكمة أحداث شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

وتسود حالة من الاستنفار الأمنى اليوم أمام محكمة الأحداث بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية

وأعلن محمد الحسيني، محامى المتهم محمد أشرف راجح، المتهم بقتل الطالب محمود البنا المعروف إعلاميًا بـ "ضحية الشهامة "، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عدم حضوره جلسة محاكمته وأنه لن يُدافع عن "راجح"، قائلًا "قررنا نحن محمد الحسينى المحامى بالنقض عدم الحضور فى الجناية رقم 77 لسنة 2019 جنايات أحداث تلا عن المتهم "محمد أشرف عبد الغنى راجح"، والمقررة يوم 20 من أكتوبر الجاري".

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كان النائب العام قرر بإحالة المتهم محمد أشرف عبد الغنى راجح، وثلاثة آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة، لاتهامهم بقتل المجنى عليه محمود محمد سعيد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد.