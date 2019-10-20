شكرا لقرائتكم خبر عن صور ..مؤسسة ستيفى العالمية تختار أبو هشيمة رجل العام وتمنحه 3 جوائز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، أمس السبت، على ثلاث جوائز من مؤسسة "ستيفى" العالمية فى حفل ضخم أقيم بالعاصمة النمساوية فيينا، حيث حصد جائزة رجل عام 2019 الذهبية عن مجموع أعماله في مجالات مختلفة، وجائزة رجل العام الفضية فى مجال الصناعة، وجائزة التميز الفضية عن إنجازاته المختلفة على مدار حياته العملية، كما تم تكريمه عن تميزه فى إدارة أعماله بمجال مواد البناء لعام 2019.

جاء ذلك ضمن فعاليات جائزة الأعمال الدولية العالمية، التى أقيمت أمس للسنة السادسة عشر على التوالي، والتي تعتبر أعلى تكريم عالمى فى مجال الأعمال، حيث تقدم للجائزة أكثر من 4000 مرشح في عام 2019 ممثلين لـ 70 دولة، عرضوا على 12 لجنة تحكيم، كانت تضم 200 متخصص فى مجال الأعمال حول العالم.

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حفل توزيع الجوائز السنوى الذى أقيم مساء السبت في فيينا، حضره أكثر من 450 مديرا تنفيذيا من مؤسسات عالمية فى أكثر من 30 دولة، وكان رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة هو المرشح الوحيد من مصر.

جدير بالذكر، أنها المرة الثانية التى يحصل فيها أحمد أبو هشيمة على جائرة "ستيفى" العالمية، فكان قد كرم فى باريس عام 2014 كأفضل رئيس تنفيذى فى قطاع الصناعة، لما حققه من نجاح، ودوره الريادى فى دعم الاقتصاد المصري بشكل عام، وتطوير صناعة الحديد فى مصر والشرق الأوسط على وجه الخصوص.