شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلى.. الرئيس سيباستيان بنيرا يلغى زيادة أسعار المواصلات بعد اضطرابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس سيباستيان بنيرا إنه سيجمد سياسة النقل التي لا تحظى بشعبية فى الوقت إلى تواجه فيه الحكومة صعوبة لمعالجة اضطرابات واسعة النطاق في الشوارع بسبب زيادة أسعار المواصلات فى تشيلى.

وقال بنيرا رجل الأعمال الذي يمثل يمين الوسط إنه سيلغي زيادة أسعار المواصلات العامة التي سببت احتجاجات واسعة النطاق بعد إعلانها في السادس من أكتوبر تشرين الأول. وأضاف في كلمة للشعب بٌثت من قصر الرئاسة في سانتياجو إنه استمع "بكل تواضع" "لصوت رفاقي" وللسخط على ارتفاع تكاليف المعيشة والخدمات العامة السيئة. وأعلن تشكيل مجموعة عمل لمعالجة شكاوى المحتجين.

وفرض الجنرال المسؤول عن أمن سانتياجو حظر التجول في المدينة من الساعة العاشرة مساء السبت حتى السابعة صباح الأحد.

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