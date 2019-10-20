شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلى.. الرئيس سيباستيان بنيرا يلغى زيادة أسعار المواصلات بعد اضطرابات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس سيباستيان بنيرا إنه سيجمد سياسة النقل التي لا تحظى بشعبية فى الوقت إلى تواجه فيه الحكومة صعوبة لمعالجة اضطرابات واسعة النطاق في الشوارع بسبب زيادة أسعار المواصلات فى تشيلى.
وقال بنيرا رجل الأعمال الذي يمثل يمين الوسط إنه سيلغي زيادة أسعار المواصلات العامة التي سببت احتجاجات واسعة النطاق بعد إعلانها في السادس من أكتوبر تشرين الأول.
وأضاف في كلمة للشعب بٌثت من قصر الرئاسة في سانتياجو إنه استمع "بكل تواضع" "لصوت رفاقي" وللسخط على ارتفاع تكاليف المعيشة والخدمات العامة السيئة. وأعلن تشكيل مجموعة عمل لمعالجة شكاوى المحتجين.
وفرض الجنرال المسؤول عن أمن سانتياجو حظر التجول في المدينة من الساعة العاشرة مساء السبت حتى السابعة صباح الأحد.
ومع سريان حظر التجول قام آلاف الأشخاص بمسيرة وتجمعوا في الميادين العامة وخرجوا من منازلهم للمشاركة في احتجاجات تقليدية بقرع الأواني حسبما قال شهود.
واستمر اشتعال الحرائق وشوهد نهابون في بؤر التوتر بالمدينة التي يقطنها ستة ملايين نسمة حيث اشتبكت في وقت سابق قوات الشرطة والجيش مع محتجين. ووقعت أيضا اضطرابات كبيرة في مدينة فالباريسو الساحلية حيث مقر الكونجرس بتشيلي وحيث أعلنت الحكومة أيضا الحكم العسكري في ساعة متأخرة من مساء السبت وفي مدينة كونثبثيون بجنوب البلاد.
وقال الجنرال خافيير إيتورياجا ديل كامبو المسؤول عن الأمن في في سانتياجو" ندعو كل الناس إلى العودة إلى منازلهم ولتقييم الإجراءات التي رتبتها الحكومة والتعاون لحماية أسرهم وسلامتهم وممتلكاتهم الخاصة".
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