شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدرس إلغاء شرط المحرم للنساء الراغبات فى أداء العمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الأمين العام للجنة الوطنية للحج والعمرة السعودية، مازن درار، أن سلطات المملكة تدرس إلغاء شرط المحرم للنساء القادمات إلى البلاد لأداء شعيرة العمرة.

وقال درار، فى تصريحات لصحيفة "سبق" السعودية، إن وزارة الحج والعمرة تجاوبت مع نداء شركات ومؤسسات العمرة المطالب بالسماح للمرأة بأداء شعيرة العمرة دون محرم، على أن تتحمل الوكالات الخارجية المسؤولية الكاملة، فيما لا يزال ذلك تحت الدراسة.

وأوضح درار: "هذا القرار سيريح وكلاء العمرة فى الخارج، ويتساوى مع شرط التأشيرة السياحية للنساء".

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وأضاف المسؤول السعودى: "تتقدم اللجنة الوطنية للحج والعمرة، ممثلة فى قطاع العمرة كافة، بالشكر لوزير الحج والعمرة، ونائبه، ووكيل وزارة الحج لشؤون العمرة، على سرعة تجاوبهم مع نداء اللجنة الوطنية للحج والعمرة ممثلة بقطاع العمرة، لتحديث وتعديل أنظمة ولوائح العمرة بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، وبما يخدم مستثمرى قطاع العمرة وتوجهات السعودية".

من جانب آخر، أكد مصدر فى وزارة الحج والعمرة أن هناك دراسة تقدمت بها الجهات ذات الاختصاص لإجراءات إصدار تأشيرة الزيارة، سواء كانت بغرض العمرة أو السياحة أو غيرها، دون مَحْرم، ولا يزال تحت الدراسة.