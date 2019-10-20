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السيسى يتفقد الكلية الحربية ويشهد اختبارات القبول لطلاب الكليات العسكرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الكلية الحربية، حيث شهد اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين، للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية.

 

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صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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