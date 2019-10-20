شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات لا تقدمها منظومة التأمين الصحى الشامل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت هيئة التأمين الصحى الشامل الجديدة، إن هناك سلسلة من الخدمات التى لا يشملها النظام الجديد، وهى "خدمات الصحة العامة والصحة النفسية والخدمات الوقائية والخدمات الإسعافية".

وأضافت هيئة التأمين الصحى الجديدة، أن الخدمات التى لا تشملها المنظومة الجديدة أيضاً تتضمن "تنظيم الأسرة والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث والأوبئة"، وتلتزم الدولة بتقديم تلك الخدمات بالمجان.

يشار إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة منظومة تكافلية تقدم الخدمة للمنتفع مقابل سداد المساهمات والاشتراكات، على أن يجرون الكشف فى الوحدات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية الكبرى.