شكرا لقرائتكم خبر عن إحصائيات رسمية تكشف ارتفاع غلق الشركات التجارية فى تركيا بنسبة 21% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت التقارير الرسمية التركية، ارتفاعًا بنسبة 20.73% في معدل غلق وتصفية الشركات التجارية في عموم تركيا، خلال شهر سبتمبر مقارنة بالشهر السابق، بحسب ما نشرته صحيفة "زمان" التركية.

وكشفت بيانات اتحاد الغرف والبورصات التركية زيادة في عدد الشركات المؤسسة في عموم تركيا بنسبة 45.18% خلال شهر سبتمبر، مقارنة بالشهر السابق، و22.47% زيادة في عدد الشركات التعاونية، و43.72% زيادة في عدد الشركات التجارية في الفترة نفسها.

وأوضحت التقارير أن تصفية وغلق الشركات ارتفعت بنسبة 20.73% خلال شهر سبتمبر، وبلغت النسبة بين الشركات التعاونية نحو 47.83%، بينما بلغت النسبة نحو 28.98% بين الشركات التجارية.

وأشارت التقارير إلى أن نسبة الشركات المغلقة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، شهدت زيادة بنسبة 5.50% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

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وتواصل البنوك التركية، الحجز على ممتلكات رجال الأعمال المدينين، فى ظل الأزمة الطاحنة التي تعصف بالاقتصاد التركي، وإجبار الغالبية على إعلان إفلاس شركاتهم.

كانت الحكومة التركية خاطبت البنوك لاعتبار ديون بقيمة 46 مليار ليرة ديونًا معدومة بنهاية 2019، وتدبير مخصصات كافية لتغطية هذه الديون، حيث تسجل الديون المتعثرة لدى البنوك في تركيا أرقاما قياسية يومًا بعد يوم.

وبحسب بيانات هيئة تنظيم ومراقبة القطاع المصرفي، تبلغ معدلات ديون القطاع الخاص المتعثرة لصالح البنوك 110 مليار ليرة، متأثرة بالأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد.