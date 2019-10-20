محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
طالبت الإعلامية ريهام سعيد، بتوقيع الإعدام على المتهم محمد راجح المتهم الرئيسي في قضية الشاب محمود البنا المعروف إعلاميا بـ"شهيد الشهامة" بالمنوفية.
وكتبت سعيد عبر حسابها بموقع "إنستجرام" في الساعات الأولى من اليوم الأحد، "تصبحوا على خبر إعدام راجح في ميدان عام.. محمود البنا".
وتبدأ بعد قليل أولى جلسات محاكمة محمد راجح المتهم بقتل زميله شهيد الشهامة محمود البنا بمحكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية.
وضمت قائمة المتهمين، "محمد أشرف عبد الغنى راجح، طفل، محبوس، 17 سنة، طالب، و مصطفى محمد مصطفى الميهى، وشهرته حماصه، طفل، محبوس، 17 سنة، طالب، وإسلام رمضان عواد، طفل، محبوس، طالب، وإسلام إسماعيل عبد الحكيم البخ، طفل، محبوس، 17 سنة، طالب".
اقرأ أيضا..
قبل ساعات من محاكمة "راجح".. ماذا نعرف عن قضية "شهيد الشهامة" حتى الآن؟
كانت هذه تفاصيل خبر ريهام سعيد تعلق على قضية "شهيد الشهامة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.