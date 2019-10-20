شكرا لقرائتكم خبر عن أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل شهيد الشهامة محمود البنا.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد اليوم الأحد، محكمة الأحداث بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أولى جلسات محاكمة المتهم محمد أشرف عبد الغنى راجح وثلاثة آخرين محبوسين - محاكمة جنائية عاجلة - لاتهامهم بقتل المجنى عليه محمود محمد سعيد البنا، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، والقضية المعروف إعلاميًا بـ"شهيد الشهامة".
وأعلن مؤخرًا محمد الحسينى، محامى المتهم محمد أشرف راجح، المتهم بقتل الطالب محمود البنا المعروف إعلاميًا بـ"شهيد الشهامة "، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، عدم حضوره جلسة محاكمته، وأنه لن يُدافع عن "راجح"، قائلًا "قررنا نحن محمد الحسينى المحامى بالنقض عدم الحضور فى الجناية رقم 77 لسنة 2019 جنايات أحداث تلا عن المتهم محمد أشرف عبد الغنى راجح، والمقررة يوم 20 من أكتوبر الجارى".
كان النائب العام قد أحال المتهم محمد أشرف عبد الغنى راجح وثلاث آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لاتهامهم بقتل المجنى عليه محمود محمد سعيد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد.
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