تعرف على كيفية اعتماد الصحيفة الجنائية لتقديمها للجهات الأجنبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن الحصول على الصحيفة الجنائية من خلال المواقع المنتشرة بمراكز وأقسام الشرطة الموزعة على أقسام الجمهورية، ويتم استخراجها باستخدام تكنولوجيا الماسح الضوئى، بالإضافة إلى تصوير المواطن من خلال كاميرا رقمية متصلة بوحدة إصدار، والصحيفة مزودة بوسائل تأمين عالية الدقة، ويتم إنجاز الصحيفة وتسليمها للمواطن خلال 24 ساعة.
وفى حالة استخراج صحيفة الحالة الجنائية بغرض تـقـديمها لإحدى الجهات الأجنبية أو استعمالها خارج البلاد يتم اتخاذ الإجراءات المتبعة نفسها لإصدار صحف الحالة الجنائية الورقية أو المميكنة، ويلزم اعتماد بيانات الصحيفـة من أحد المسئولين بأقسام الأدلة الجنائية أو من الادارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، وعقب انتهاء إجراءات البحث يتم اعتمادها من أحد مكاتب التصديقات التابعة لوزارة الخارجية المصرية.
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