"هاني" في دعوى نشوز: "مراتي بتخاف تقعد لوحدها في البيت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

أقام "هاني" دعوى نشوز ضد زوجته "د. س" بعد سنة زواج، مبررًا ذلك أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس بتركها منزل الزوجية: "سابت البيت عشان بتخاف تقعد لوحدها، وشارطة عشان ترجع تعيش في بيت أهلها أسبوع وفي بيتها أسبوع".

وقال الزوج في دعواه رقم 320 لسنة 2019، إنه تزوج من "ابنة الجيران" التي تظاهرت أمامه بحبها الشديد حتى تجعله يتزوج منها، وينفذ جميع طلباتها، وبعد شهرين من الخطوبة، تزوجا وانتقلا لعش الزوجية.

وبحسب أوراق القضية، فإن الخلافات بدأت بين الزوجين بعد تأخر الإنجاب لدى الزوجة، فقررت الجلوس بمنزل أهلها حتى لا تشعر بالخوف وهي مفردها بالمنزل، وأضاف "هاني": "يرضى ربنا اقعد لوحدي أسبوع بالبيت"، إلا أنه حاول تغييرها وحثها على الاهتمام ببيتها لكنها تعود للأفعال ذاتها مرة أخرى.

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وأوضح صاحب الـ30 عامًا، أنه حاول كثيرًا تغيير سلوك زوجته، خاصة مع رغبتها في الجلوس أسفل بيت أهلها مع الجيران، ومن حولهم عاملين وحرفيين بالورش، لذلك طلب منها العودة للمنزل، لكنها رفضت فضربها وحبسها داخل المنزل.

وتابع أن الزوجة استغلت غيابه، وحاولت الهروب كثيراً لكنها فشلت، لكن ذات مرة ساعدتها جارتها في كسر الباب بعد تظاهر زوجته بحريق الشقة وهي بالداخل، وهربت بعدها لمنزل أهلها ولا تفكر في العودة.

حاول الزوج أن يصالحها إلا أنها رفضت العيش معه من جديد، إلا في منزل أهلها أسبوع وفي بيتهما أسبوع، لذلك أقام ضدها دعوى نشوز للحيلولة دون حصولها على حقوقها الزوجية كاملة، ورفض زوجته العودة لبيت الطاعة، ولا تزال منظورة حتى الآن.​