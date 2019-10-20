تعرف على توقعات الأرصاد لطقس اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة الأحد ليسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.. والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية .

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 22 33

شبين الكوم 21 33

طنطا 21 32

دمنهور 20 32

الإسكندرية 19 32

بلطيم 19 30

مطروح 20 27

السلوم 19 28

سيوة 19 30

بورسعيد 22 28

دمياط 22 28

الزقازيق 20 32

الاسماعيلية 19 32

السويس 21 33

العريش 20 29

رفح 20 28

رأس سدر 20 32

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نخل 15 30

نويبع 24 30

طابا 22 29

كاترين 15 25

الطور 24 31

شرم الشيخ 26 34

الغردقة 24 34

مرسى علم 25 32

الفيوم 21 33

بنى سويف 20 34

المنيا 20 34

أسيوط 19 36

سوهاج 20 37

قنا 21 37

الأقصر 22 37

أسوان 23 38

أبوسمبل 25 37

الوادى الجديد 23 38

شلاتين 26 35

ابو رماد 26 34

حلايب 28 31

رأس حدربة 27 32