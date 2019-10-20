مصر | اليوم.. النطق بالحكم على 6 متهمين بـ"الإتجار بالبشر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. النطق بالحكم على 6 متهمين بـ"الإتجار بالبشر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر اليوم الأحد محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس حكمها علي 6 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا للاتجار في البشر واستغلال حاجة الشباب في العمل والحصول منهم على مبالغ مالية بهدف تسفيرهم للخارج بأوراق ومستندات غير حقيقية.

يصدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوي ابو القاسم وعضوية المستشارين محمد الجندي وعلي مختار.

كشف قرار الإحالة الصادر من نيابة شمال القاهرة الكلية برئاسة المستشار حاتم فاضل المحاني العام الأول في القضية رقم 17921 178 لسنة 2018 جنايات الأزبكية أن المتهمين هم حماده رشاد، "جزار"، ومصطفي عبد الرحمن، "عامل بمسجد"، ومحمد أحمد، "عامل"، ومحمد عبد البديع، "نجار"، ومحمود خالد "عامل"، وسعيد محمد، "عاطل".

أضاف قرار الإحالة أنه في غضون عام 2018 بدائرة قسم الأزبكية قام المتهمون جميعًا بالانضمام إلى جماعة إجرامية منظمة لأغراض الإتجار في البشر، تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والتي أسسها وأدارها المتهم الأول، وآخر مجهول متعاملين في أشخاص طبيعيين بمختلف الصور بأن ارتكبوا سلوك الاستقبال للمجني عليهم أحمد محمد، ومحمد صلاح الدين، ورضا كرم، وعلي وحيد، وذلك باستغلال حاجتهم المالية بغرض استئصال عضو الكلي لديهم لزراعتها لأشخاص مجهولين بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية، وهو ما ترتب عليه إصابة المجني عليه أحمد محمد، وارتبطت تلك الجريمة بجرائم زراعة الأعضاء.

