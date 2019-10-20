شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يعود من واشنطن بعد زيارة غلب عليها الملف الاقتصادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عاد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فجر الأحد، إلى القاهرة، قادما من العاصمة الأمريكية واشنطن، بعد زيارة ناجحة للولايات المتحدة، وهي أول زيارة لرئيس وزراء مصري منذ عام 2005 أي منذ 14 عاما، حيث بحث مدبولي التعاون الاقتصادي، خاصة ما يتعلق بزيادة حجم الاستثمارات الأمريكية في مصر.

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وقام رئيس مجلس الوزراء- خلال الزيارة التي استغرقت عدة أيام- بنشاط مكثف، حيث التقى عددا كبيرا من كبار المسؤولين بالإدارة الأمريكية، على رأسهم نائب الرئيس الأمريكي، وكبار المسؤولين بالكونجرس ومجلس النواب وممثلي كبرى الشركات الأمريكية ومجلس الأعمال المصري الأمريكي، وأيضا مع كبار المسؤولين بصندوق النقد والبنك الدوليين، وهي اللقاءات التي نتج عنها تدشين تعامل مختلف مع الصندوق، وتنفيذ برامج جديدة، تركز على برامج الدعم الفني، والاستشارات الاقتصادية، والاستفادة من الخبرات الدولية لدعم الاقتصاد المصري.

تأتي أهمية الزيارة- التي ضمت وفدًا وزاريًا رفيع المستوى، من بينهم وزراء الاستثمار والبترول والمالية والاتصالات- من حرص الحكومة على استثمار نتائج الزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للولايات المتحدة فى سبتمبر الماضى، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ولقاءه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبار المسؤولين الأمريكيين، ما جعل زيارة رئيس الوزراء للولايات المتحدة مكملة، وتبني على هذا النجاح الذي حققته زيارة الرئيس السيسي، وأيضا فى إطار السعي لاستثمار التفاهم الكبير بين قيادتي البلدين، واتفاقهما فى وجهات النظر سواء بالنسبة للقضايا الثنائية أو حول الشأن الإقليمي والدولي .

وتطرق الجانبان المصري والأمريكي- خلال الزيارة- إلى عدد من المواضيع السياسية على الساحة الدولية، من بينها الغزو التركي للأراضي السورية وإدانة مصر لهذا العدوان بأشد العبارات والمطالبة بوقفه وانسحاب القوات التركية من كامل الأراضي السورية، إضافة إلى ملف المياه وسد النهضة الأثيوبي وتأكيد مسؤولين بمجلس الشيوخ الأمريكي، خلال لقائهم مع رئيس الوزراء أنهم سيقومون بالتواصل مع الإدارة الأمريكية لتقوم بدور فاعل تجاه ملف سد النهضة، معربين عن تفهمهم التام لمحورية هذا الموضوع بالنسبة لمصر .