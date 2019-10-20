ورشة عمل حول "تعميم الترابط الحضرى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الرى أنه سيتم تنظم ورشة عمل على هامش اسبوع القاهرة للمياه حول "تعميم الترابط الحضرى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" بالتعاون مع جامعة الدول العربية، الشريك الرئيسي للبرنامج.

وأضافت سيد أن ورشة العمل تأتى فى إطار أنشطة برنامج الحوار الإقليمي للترابط فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ في إطار أحد أهداف البرنامج وهو تعميم نهج ترابط المياه والطاقة في المناطق الحضرية.

وقالت سيد إن أهمية تعميم نهج الترابط الحضرى تنبع من دور قطاع العمران في تحقيق كفاءة استخدام المياه والطاقة وإيجاد حلول للتنمية الحضرية المستدامة، وبالتالي تعزيز المرونة وأمن الموارد على المستوى المحلي وعلى المستوى الوطنى أيضًا.

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وأشارت سيد إلى أن ورشة العمل تهدف إلى مناقشة مفهوم الترابط الحضرى وآليات تحقيقه، وإلقاء الضوء على الدور المحوري للمحليات في تحقيق ترابط قطاعات المياه والطاقة، وعرض قصص نجاح لتطبيق الترابط الحضري في بعض مدن المنطقة (المغرب ولبنان والأردن ومصر) وفى بعض المدن الآسيوية، إضافة إلى استعراض بعض المبادرات الإقليمية للترابط الحضري في المنطقة. وتنتهي الورشة إلى اقتراح آليات لتعميم نهج الترابط الحضري وتطبيقه في مصر وفي باقي دول المنطقة.

يشارك في هذه الورشة ممثلين رفيعي المستوى عن الجهات الحكومية العاملة في مجالات المياه والطاقة والعمران، بالإضافة إلى ممثلين عن المحليات والقطاع الخاص والجامعات والمنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع المدني.