شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تكثف لجان المتابعة على المدارس للتأكد من الانضباط بالدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هناك تكثيف من لجان المتابعة فى المدارس للتأكد من انضباط العام الدراسى وإزالة المشكلات والعقبات التى تظهر والتحقيق فيها خاصة فى وقائع العنف وتواجد المعلمين فى المدارس بشكل مستمر.

وأضافت المصادر أن لجان المتابعة تعد تقارير مفصلة عن انضباط الدراسة والمعوقات التى تواجه اليوم الدراسى ويتم وضع حلول لها، مشيرة إلى هناك جولات بشكل يومى من قبل وكلاء الوزارة والإدارات التعليمية لمتابعة الغياب سواء الطلاب أو المعلمين.

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وكانت الدراسة شهدت خلال الأيام الماضية بعض وقائع العنف والتنمر وبعض المشكلات المتعلقة بالكثافات الطلابية.