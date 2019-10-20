اليوم .. البرلمان يناقش مشروع لتعديل قانون مدينة زويل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – الخليج 365:

يناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الأحد، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

ويعود مجلس النواب، لجلساته، حيث يناقش عددًا من القوانين وأخذ الموافقة النهائية عليها، وكذلك عددا من طلبات الإحاطة.