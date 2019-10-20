اليوم .. البرلمان يأخذ الموافقة النهائية على 3 قوانين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – الخليج 365:

يستأنف مجلس النواب، اليوم الأحد، جلساته في دور الانعقاد الخامس والأخير.

ومن المقرر أخذ الموافقة النهائية على ثلاثة مشروعات قوانين، وهى:

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- تعديل قانون العقوبات، وهو من القوانين المكملة للدستور الذي يستلزم الموافقة عليه موافقة ثلثي أعضاء المجلس، ويتضمن القانون تشديد عقوبات التعدى على أملاك الدولة والعقارات.

- تعديل قانون رسوم التوثيق والشهر العقارى، ويتضمن التعديل النص على تحديد رسم نسبي قدره 05% بحد أقصى خمسمائة ألف جنيه على سابقة الخبرة وصحة ميزانية شركات المقاولات لتقديمها للعمل بالخارج.

- مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لمدة 3 سنوات اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2019.