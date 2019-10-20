"الزراعة" تقدم روشتة لأصناف البلح المتأخرة ومكافحة سوسة النخيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت عدد الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، عدد من التوصيات والارشادات الفنية لمتابعة زراعات النخيل خاصة فى جمع ثمار الأصناف المتأخرة او مكافحة الآفات وسوسة النخيل والامراض الفطرية خلال الأيام الجارية... وجاءت على النحو التالى: -جمع ثمار الأصناف النصف جافة. -يراعى عدم إجراء عملية تقليم أشجار النخيل عقب جمع المحصول للوقاية من الإصابة بسوسة النخيل. -يجب المرور الدوري المستمر للأشجار والفسائل لاكتشاف أى إصابة بسوسة النخيل الحمراء ويتم العلاج بمجرد اكتشاف أى إصابة. Advertisements -إزالة النخيل شديد الإصابة وتقطيعه إلي أجزاء ووضعها داخل حفرة عمقها متر ونصف وتغطي بجير حي أو محاليل أحد المبيدات الموصي بها. -لمكافحة مرض أعفان الجذور يتم معاملة الفسائل بأحد المبيدات الفطرية الموصي بها. -يتم غمر الفسائل قبل الزراعة في مبيد توبسين أم 70 بمعدل 3جم / لتر ماء + 2جم / لتر ماء مبيد ريزو لكس.

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