نظر دعوى إلغاء رسوب طلاب المدرسة الفنية للتكنولوجيا اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر محكمة القضاء الإداري "الدائرة السادسة تعليم" بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من المحامي عمرو عبد السلام، وكيلًا عن عدد من أولياء الأمور، يطالب فيها بوقف قرار وزير التربية والتعليم الفني بإلغاء امتحانات 84 طالبا من طلبة دبلوم المدرسة الفنية المتقدمة للتكنولوجيا الصيانة بمدينة نصر وحرمانهم من أداء امتحان الدور الثاني للعام الدراسي 2019 واعتبار هذا العام عام رسوب.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٥٢٩٩٦ لسنة ٧٣ قضائية كلا من وزير التربية والتعليم الفني ونائب وزير التعليم للقطاع الفني، وذكرت الدعوى أن القرار جاء مخالفا للقانون والدستور ولم يستند على ثمة دلائل لإصدار القرار.

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وتابعت الدعوى أن المدرسة الثانوية الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة بمدينة نصر من إحدى المدارس الفريدة على مستوى الجمهورية والتي تطلب قواعد قبول الالتحاق بها أن يكون الطالب حاصل على نسبة 90% كحد أدنى بالإضافة إلى اجتياز المتقدمين لاختبارات خاصة يحددها قطاع التعليم الفني بالوزارة بالإضافة إلى اختيار عدد محدود لا يتجاوز الـ150 طالبا على مستوى محافظات الجمهورية عن كل عام ومدة الدراسة بها 5 سنوات بنظام التعليم الداخلي.

وأضافت الدعوى، أن هؤلاء الطلاب قد كانوا محل اهتمام رئيس الجمهورية شخصيا والسيدة قرينته عندما توجهت بزيارة المدرسة خلال الأيام القليلة الماضية لدعمهم وتشجيعهم باعتبارهم وجهة مشرفة لمصر.

وأوضحت أن طلاب الصف الخامس "دبلوم" بالمدرسة الثانوية الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة قد أدوا امتحانات دور مايو لعام 2018/ 2019 بجميع الأقسام بالمدرسة وعددها 7 أقسام، وتم سير العملية الامتحانية بكافة المواد بدون أي عوائق أو مشكلات يكون تم رصدها من قبل مسؤولي المراقبة المكلفين بذلك داخل المدرسة وذلك بموجب التقارير اليومية التي تصدر عنهم عن سير العملية الامتحانية، وتم الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات جميع الطلاب بجميع الأقسام وانتهى التصحيح إلى رصد وتجميع درجات الطلاب من خلال كشوفات الكنترول، وحصل معظم الطلاب داخل الأقسام على الدرجات النهائية في جميع المواد، إلا أنهم فوجئوا بالرسوب الجماعي دون إبداء أسباب واضحة.