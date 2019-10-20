شكرا لقرائتكم خبر عن 9 وزراء بحكومة مصطفى مدبولى أمام البرلمان الأسبوع الجارى.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الأسبوع الجارى، حضور نحو9 وزراء بحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، سواء بالجلسات العامة أثناء مناقشة التشريعات أو الجلسة الرقابية، بالإضافة إلى اللجان النوعية المختلفة، وذلك فى إطار التعاون المشترك بين مجلس النواب والحكومة، لاسيما مع تأكيد "عبد العال" أهمية حضور الحكومة جلسات البرلمان.

وحسب جدول الأعمال، يحضر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الجلسة العامة المزمع عقدها الثلاثاء المقبل، وذلك للرد على 33 طلب إحاطة و3 أسئلة وطلب مناقشة، حول مشاكل الصرف الصحى ومياه الشرب بالمحافظات.

ومن المتوقع، أن يحضر الجلسات العامة وزير قطاع الأعمال أثناء مناقشة المجلس لمشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، بالإضافة إلى حضور وزيرة التضامن الاجتماعى خلال مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، فى ضوء تقرير اللجنة المٌشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.

ومن المقرر أيضًا أن يحضر وزير التعليم العالى، الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، فى ضوء مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، بالإضافة إلى حضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومى أثناء مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، ومشروع قانون مقدم من النائب أشرف عمارة و(60) نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) فى ذات الموضوع.

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وعلى مستوى اللجان البرلمانية، من المتوقع أن يحضر اليوم الأحد، وزير التجارة والصناعة، أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور محمود شحاتة، بشأن المشكلات التى تواجه المستثمرين من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية فيما يتعلق بتخصيص الأراضى الصناعية - حسبما ورد بطلب الإحاطة.

ويشهد يوم الاثنين – حسب جدول أعمال اللجان البرلمانية – حضور وزيرين أولهما وزيرة التضامن الاجتماعى أمام لجنة الصناعة لحضور جلسة الاستماع المخصصة بشأن الأضرار التى لحقت شركات القطاع الخاص والمستثمرين فى قطاع الصناعة من جراء تطبيق قانون التأمين الاجتماعى رقم 148 لسنة 2019 وخاصة فيما يخص رفع سن الإحالة إلى المعاش ونسبة التأمين الطبى المحصلة من قبل هيئة التأمين ومحو الشركات الطبية الخاصة وأثره على تنمية الصناعة وموارد الدولة.

كما من المتوقع أن يحضر وزير التنمية المحلية اجتماع لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجينى، لمتابعة سياسية ومجهودات وزارة التنمية المحلية وفقاً لاختصاصاتها المنصوص عليها فى القانون وذلك عن فترة الخمسة عشر شهراً المنقضية، فضلاً عن الرؤية المستقبلية وخطة عملها للمرحلة القادمة، ومتابعة الإجراءات التى اتخذتها وزارة التنمية المحلية لوضع وتحديد معايير اختيار القيادات المحلية والمجهودات التى تقوم بها لتدريب ورفع كفاءة العاملين بالوحدات المحلية، وتطوير معهد سقارة.

أما يوم الثلاثاء، تستمع لجنة القوى العاملة بالمجلس – حسب جدول اللجان إلى وزير القوى العاملة فى ضوء بيان الدكتور رئيس مجلس الوزراء عن برنامج الحكومة فيما يدخل فى نطاق اختصاص اللجنة، وأيضا يحضر وزير الزراعة جلسة استماع لجنة الصناعة بشأن قرار قصر استيراد أى شحنات منتجات غذائية من البرازيل إلى مصر اعتباراً من أول أكتوبر 2019 على شركة وحيدة وهى المعتمدة من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية وما يؤدى إليه ذلك من الاحتكار وعدم المنافسة العادلة بين الشركات العاملة فى هذا المجال والإضرار بمصالح المستهلك من عدم توافر المنتجات فى الأسواق المحلية.

كما تستمع لجنة الشئون الصحية، الثلاثاء بيان الدكتورة وزيرة الصحة والسكان، بشأن سياسة الوزارة خلال المرحلة المقبلة.