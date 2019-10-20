شكرا لقرائتكم خبر عن "الكهرباء" تؤكد: مصر قادرة على تصدير طاقة حتى 10 آلاف ميجاوات والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن مشروعات الربط الكهربائى ستجعل مصر محورًا للطاقة للعالم، لافتًا إلى أن هذه المشروعات ستجلب لمصر مكاسب اقتصادية بالعملية الصعبة.
وأشار المصدر، إلى أن مصر بصدد التوسع فى مشروع الربط الكهربائى مع الأردن لزيادة قدرته، علاوة على عمل مباحثات مع الجانب السودانى لبدء تشغيل خط الربط بين البلدين بقدرة 150 ميجا وات كمرحلة أولى.
كانت هذه تفاصيل خبر "الكهرباء" تؤكد: مصر قادرة على تصدير طاقة حتى 10 آلاف ميجاوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.