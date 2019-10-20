شكرا لقرائتكم خبر عن "الكهرباء" تؤكد: مصر قادرة على تصدير طاقة حتى 10 آلاف ميجاوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر قادرة على تصدير الطاقة الكهربائية من خلال مشروعات الربط الكهربائى مع أفريقيا وأوروبا ودول الخليج حتى 10 آلاف ميجا وات.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن مشروعات الربط الكهربائى ستجعل مصر محورًا للطاقة للعالم، لافتًا إلى أن هذه المشروعات ستجلب لمصر مكاسب اقتصادية بالعملية الصعبة.

وأشار المصدر، إلى أن مصر بصدد التوسع فى مشروع الربط الكهربائى مع الأردن لزيادة قدرته، علاوة على عمل مباحثات مع الجانب السودانى لبدء تشغيل خط الربط بين البلدين بقدرة 150 ميجا وات كمرحلة أولى.