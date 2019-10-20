شكرا لقرائتكم خبر عن كيف وفرت وزارة التضامن الرعاية الكاملة للأطفال بلا مأوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة التضامن الاجتماعي توفير أوجه الرعاية الكاملة للأطفال بلا مأوى من خلال العمل على جذبهم من الشارع وتوفير الخدمات الصحية وإعادة تأهيلهم عن طريق تنظيم برامج وانشطة مختلفة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية على النحو التالي:

1-تم التعامل مع 23 ألف طفل بلا مأوى منذ يناير 2017 وحتى الآن في إنجاز هام للبرنامج الذي أطلقته الوزارة عام 2017 بالتعاون مع صندوق تحيا مصر بتمويل قدره 164 مليون جنيه.

2-البداية كانت فى 10 محافظات وتم التوسع فى ثلاث محافظات جديدة وهما الفيوم - بورسعيد – الغربية " تضم النسب الأعلى من الأبناء بلا مأوى

3-افتتاح 5 مؤسسات رعاية اجتماعية بمحافظات "القاهرة – الإسكندرية – الشرقية – المنيا- الجيزة" بعد تطوير البنية التحتية لهم وإمدادهم بالتجهيزات والآثاث والأدوات اللازمة.

4-نجاح البرنامج في دمج 1475 طفلا منهم 1104 طفلا بمؤسسات الرعاية الاجتماعية و371 طفلاً دمج أسري.

5--وصل إجمالي عدد الأطفال بلا مأوى الذي تم التعامل معهم 6096 طفلاً بلا مأوى؛ 12938 طفلاً عمالة معرضا للخطر بالشارع 3891 طفلاً مع أسرهم بالشارع.

6- استحداث وسائل غير مسبوقة في متابعة الوحدات المتنقلة والعاملين بها أثناء التشغيل مثل متابعة السيارات من خلال نظام GPS.

7-عملت الوحدات مع 600 حالة تم دمجها وإعادتها لأسرها وتم التعرف على أهم الاحتياجات الخاصة للأبناء وأسرهم سواء كانت معاشات أو مشاريع صغيرة وفرص عمل.

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8- توفير معاشات تكافل وإعادة جزء منهم لمسار التعليم النظامي والمجتمعي.

9-التشبيك مع شركات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للأبناء المتواجدين بالمؤسسات ودمجهم بالمجتمع وتوفير فرص العمل في شركات مثل مصانع بلاستيك ومصانع دهانات ومصانع غذائية.

10-تدريب فرق الشارع على الإسعافات الأولية من خلال التعاون مع الهلال الأحمر المصري وتدريبهم مع الجمعيات الخبيرة.

11-العمل على تمكين فرق الشارع والعاملين بالمؤسسات على منهجية إدارة الحالة لتوحيد آلية العمل مع الأطفال وإعداد حقيبة تدريبية للعاملين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية عن طريق جامعة حلوان.

12- البدء في تنفيذ خطة بناء قدرات العاملين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بتدريب 100 من مقدمي الرعاية بهذه المؤسسات كمرحلة أولى.