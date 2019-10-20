شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: لجان تقصى بمناطق الطيور المهاجرة بحثا عن مرض أنفلونزا الطيور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إجراءاتها الاحترازية بتكثيف لجان التقصى بمناطق الطيور المهاجرة ومزارع الدواجن والتربية المنزلية لتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بمكافحة مرض أنفلونزا الطيور مع قدوم فصل الشتاء خاصة أن المرض ينشط فى الشتاء، من خلال السيطرة على المرض وذلك من خلال اجراءات التقصى الوبائى النشط الذى يتم فى جميـــع محافظات الجمهورية وفى أسواق بيع الطيور.

وكشف تقريرالخدمات البيطرية الذى حصل لـ"الخليج 365"، عليه إن هناك تكليفات للإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة، ومديريات الطب البيطرى بتكثيف لجان التقصى النشط لمرض انفلونزا الطيور، استعداد لموسم الشتاء، موضحا أن هناك برامج توعوية مكثفة لمربى الطيور بأهمية التحصين والمتابعة الدورية وحملات تقصى للامراض الوبائية، وحملاتها بيطرية لتحصين الطيور، ضد مرض أنفلونزا الطيور أو الامراض الوبائية المستوطنة ، والتى يقوم بها اطبـــاء الطب الوقائـــــى بالهيئة والمحافظات دوريا، سواء كانت فى المزارع، أو قطاع الاهالـى، وأسواق الطيور.

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الخدمات البيطرية، في تصريحات لـ ”الخليج 365”، إن الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، تقوم من خلال الادارة المركزية للطب الوقائى بتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بمكافحة مرض أنفلونزا الطيو، وذلك فى اطار الجهود التى تبذلها وزارة الزراعــــة من أجل النهوض بالثروة الحيوانية و تنمية الثــــروة الحيوانيـــة والداجنة عن طريق مكافحة الأمراض المستوطنة والتصدى للأمراض الوافدة.

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