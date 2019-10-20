شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الأحد 20-10-2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم الأحد ، ففى مصر، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة ليسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا .

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.. والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية .

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

الطقس فى الأردن

نهاراً

يطرأ إنخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام ما بين 2-4 درجات مئوية.

ويكون الطقس خريفياً لطيفاً بوجهٍ عام في عموم مناطق المملكة، مع ظُهور كميات متفرقة من السحب على ارتفاعات مختلفة.

ويوجد فرصة لهُطول زخات محلية رعدية من المطر في أجزاء من شمال المملكة.

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وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وفي خليج العقبة: - الرياح: شمالية معتدلة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 25 درجة مئوية.

ليلاً

تسود أجواء رطبة وباردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية ومناطق السهول الشرقية والبادية.

وتظهر كميات من السحب المنخفضة مع ساعات الليل المتأخرة والفجر، كما ويتشكل الضباب فجراً في بعض مناطق السهول الشرقية والمرتفعات الجبلية.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

لا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة وتسود أجواء خريفية معتدلة نهاراً في معظم المناطق مع فرصة لزخات محلية متفرقة خصوصاً في أقصى الشمال ، وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء خريفية مائلة للبرودة في كافة المناطق وخصوصاً في المناطق الجبلية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول الى شمالية شرقية في ساعات الليل .